Шпионы не обнаружены: Люксембург не нашел объективных причин выслать российских дипломатов

Власти Люксембурга не намерены выдворять из страны российских дипломатов из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Соответствующую информацию предоставил министр иностранных дел страны Жан Ассельброн. В то же время Великое Герцогство солидарно с Лондоном.

Дарья Светозарова

По словам главы иностранного ведомства Люксембурга, среди российских дипредставителей не оказалось ни одного российского шпиона. При этом Ассельброн гне скрывал, что власти приложили все усилия, чтобы отыскать среди ограниченного числа дипломатов из РФ людей, которые действуют в разрез с интересами Великого Герцогства.Ранее, 4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом нервно-паралитического действия. В Лондоне заявили, что это был препарат «Новичок» и глава британского правительства Терез Мэй обвинила в причастности к инциденту Кремль, не имея на то веских оснований. Москва уже заявила о том, что не признает эти обвинения и считает их абсурдными.