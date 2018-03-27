NATO высылает семь российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

При этом Столтенберг заявил, что текущие действия военного блока не повлияют на политику NATO по отношению к России и Альянс по-прежнему будет придерживаться двойственного подхода. В нем сочетается сильная оборона и готовность к конструктивному диалогу, в том числе и предстоящему Совету Россия-NATO.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что продолжает стремиться к налаживанию отношений с Кремлем. Отмечается, что о готовности к массовому выдворению российских диппредставителей приобщились еще 27 государств Запада. Первой выслала 23 дипломатов РФ Великобритания, а накануне аналогичное решение приняли Соединенные Штаты Америки. При этом Вашингтон действовал более жестко. Было объявлено о выдворении 48 дипломатов и еще 12 российских представителей из миссии в ООН. Помимо этого Белый дом намерен закрыть российское генконсульство в Сиэтле. К аналогичным мерам прибегли еще 18 стран Альянса, а также Украина, Молдавия, Австралия и Македония. В большинстве случаев высылаемым дипломатом вменяют шпионаж в пользу России.
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