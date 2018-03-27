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| | США и почти 20 стран вышлют российских дипломатов

США и почти 20 стран вышлют российских дипломатов

Сегодня, 20:30
Больше 20 стран собираются выслать российских дипломатов в рамках солидарности с Англией. В их число вошли США и Канада.

США и почти 20 стран вышлют российских дипломатов

 

Самыми «продуктивными» оказались США они вышлют 60 человек, также закроют консульство в Сиэтле. В американский список всего внесли 48 работников дипмиссии РФ и 12 сотрудников группы России в ООН. Госдеп объявил представителей ООН сотрудниками разведки из РФ. После американцев и англичан наибольшая группа дипломатов уедет из Украины 13 лиц. Чуть более четырех десяткам российским граждан запрещен въезд в Литву, а Латвия вышлет работника компании «Аэрофлот».

Дипломатам предоставляют неделю для отъезда. Большая часть стран ссылается на статью Венской конвенции, где говорится, что любое государство может объявить чужих дипломатов, не мотивируя такой шаг. МИД РФ обещает дат симметричный ответ.
Никита Готский
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