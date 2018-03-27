Македония и Канада вышлют российских дипломатов

Македония высылает российских дипломатов на Родину. Государство пошло на такую меру в знак солидарности с Англией.

Никита Готский

Как рассказали сотрудники МИД Македонии, в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и Евросоюзу, а также в Великобританией Македония принимает решение высылать сотрудников дипломатической группы РФ в связи с делом по отравлению экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.Руководитель канадского МИД Христи Фриланд сообщает, что власти североамериканского государства вышлют четверых российских дипломатов по делу Скрипаля. Соседи канадцев американцы собираются депортировать из своих пределов до шести десяиков посланников, соответствующее решение может принять Длональд Трамп после переговоров с помощниками. Недавно украинский президент Петр Порошенко заявил о высылке 13 представителей дипмиссии соседней страны. Москва обещает принять зеркальные меры в отношении каждой страны.