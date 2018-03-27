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| | Мэй отправила письмо с соболезнованием в связи с трагедией в Кемерово Путину

Мэй отправила письмо с соболезнованием в связи с трагедией в Кемерово Путину

Сегодня, 19:36
Владимир Путин получил от главы британского правительства Терезы Мэй послание с соболезнованиями после трагедии в Кемерово. Об этом сообщают английские дипломаты.

Мэй отправила письмо с соболезнованием в связи с трагедией в Кемерово Путину

 

В письме Мэй выражает слова сочувствия в связи с произошедшей трагедии в торговом центре Кемерово. Как утверждает председатель правительства королевства, в своих молитвах и мыслях английская нация находится сейчас вместе с теми людьми, которые лишились родных и близких в результате таких ужасающих обстоятельств.

До этого Тереза Мэй выразила устные соболезнования русскому народу в процессе выступления в правительстве. Сочувствуют людям в связи с трагическим инцидентов в столице Кузбасса шеф МИД Украины Павел Климкин, белорусский лидер Александр Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гуттериш. В итоге пожара в Кемерово вчера погибло более 60 человек.
Никита Готский
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