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| | Болгария отозвала своего посла из России

Болгария отозвала своего посла из России

Сегодня, 19:26
В связи с «делом Скрипаля» власти Болгарии отозвали своего посла назад в Софию, который находился в России, что бы обсудить некоторые вопросы со своим правительством.

Болгария отозвала своего посла из России

 

В недавнем времени шестнадцать стран Евросоюза выслали со своих государств послов России. Такое решение было связано с трагической ситуацией в Солбери, где вместе со своей дочерью был отравлен Скрипаль. Власти США объявили, что в ближайшее будущее вышлют 48 российских послов и 12 российских сотрудников при миссии ООН. Также заявили, что в Сиэтле закроют российское генконсульство. Однако, не смотря на это болгарское правительство заверило России, что не собираются поступать так опрометчиво, как страны Евросоюза и не будут выгонять с территории своей страны российского посла.

Отметим, что в смерти британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, страны Евросоюза обвиняют Россию, однако Москва это отрицает.
Пелагея Лебединская
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