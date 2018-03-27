Путин назначил Вершинина новым замглавы МИД РФ

Сергей Вершинин был назначен новым заместителем главы МИД Российской Федерации. Соответствующая документация появилась на официальном сайте портала правовой информации. Как известно, Вершинин ранее занимал должность главы департамента по делам Ближнего Востока и Северной Африки.

Николай Офицеров

Указ вступает в силу с момента его подписания, 27 марта. Коллеги дипломата отзываются о нем, как о настоящем профессионале своего дела. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Петр Стегний, ранее занимавший должность посла России в Турции, Кувейте и Израиле заявил, что имя Вершинина следует связывать с большинством наиболее прорывных достижений для российской политики на Ближнем Востоке.», - добавил Стегний.Также он добавил, что на новом посту он сможет добиться еще больших высот, потому он «бесконечно рад» его назначению. По мнению Стегний, в данном случае ситуация сложилась таким образом, что человек «целиком и полностью» заслужил занимаемую должность.