Путин назначил Вершинина новым замглавы МИД РФ

Указ вступает в силу с момента его подписания, 27 марта. Коллеги дипломата отзываются о нем, как о настоящем профессионале своего дела. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Петр Стегний, ранее занимавший должность посла России в Турции, Кувейте и Израиле заявил, что имя Вершинина следует связывать с большинством наиболее прорывных достижений для российской политики на Ближнем Востоке.
«Вся дипломатия, которой удалось достичь в Сирии, в частности, процесс в Астане, неотрывно связаны с Вершининым. Для российского МИД это было основное направление работы на арабском востоке и за последние годы достижения более чем очевидны. Ему приходилось работать в исключительно трудных условиях, но он справился лучшим образом», - добавил Стегний.
Также он добавил, что на новом посту он сможет добиться еще больших высот, потому он «бесконечно рад» его назначению. По мнению Стегний, в данном случае ситуация сложилась таким образом, что человек «целиком и полностью» заслужил занимаемую должность.
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