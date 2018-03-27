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| | Путин назначил Вершинина новым замглавы МИД РФ

Путин назначил Вершинина новым замглавы МИД РФ

Сегодня, 17:06
Сергей Вершинин был назначен новым заместителем главы МИД Российской Федерации. Соответствующая документация появилась на официальном сайте портала правовой информации. Как известно, Вершинин ранее занимал должность главы департамента по делам Ближнего Востока и Северной Африки.

Путин назначил Вершинина новым замглавы МИД РФ

 

Указ вступает в силу с момента его подписания, 27 марта. Коллеги дипломата отзываются о нем, как о настоящем профессионале своего дела. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Петр Стегний, ранее занимавший должность посла России в Турции, Кувейте и Израиле заявил, что имя Вершинина следует связывать с большинством наиболее прорывных достижений для российской политики на Ближнем Востоке.

«Вся дипломатия, которой удалось достичь в Сирии, в частности, процесс в Астане, неотрывно связаны с Вершининым. Для российского МИД это было основное направление работы на арабском востоке и за последние годы достижения более чем очевидны. Ему приходилось работать в исключительно трудных условиях, но он справился лучшим образом», - добавил Стегний.

Также он добавил, что на новом посту он сможет добиться еще больших высот, потому он «бесконечно рад» его назначению. По мнению Стегний, в данном случае ситуация сложилась таким образом, что человек «целиком и полностью» заслужил занимаемую должность.
Николай Офицеров
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