Польша потратит €71 млн на постройку забора на границе с Украиной

Уже в начале сентября нынешнего года правительство Польши намерено начать строительство забора на границе с Белоруссией и Украиной, на что польские власти готовы потратить более 70 миллионов евро.

Александр Вест

Кшиштоф Юргель, являющийся польским министром сельского хозяйства, заявил о том, что ежегодно кабаны, мигрирующие в Польшу из Белоруссии и Украины, заносят в страну африканский вирус чумы свиней. Министр заметил, что постройка забора должна повлиять на ограничение миграции кабанов, что благотворно скажется на распространении данного вида вируса. Юргель заметил, что в данный момент в правительстве Польши прорабатывается соответствующий закон, а начало строительства, согласно запланированному графику, должно начаться уже в сентябре.Постройка ограждения на границе с Белоруссией и Украиной общей длиной около 729 километров обойдётся Польше минимум в 300 миллионов злотых (более 70 миллионов евро). Забор будет представлять из себя прочную металлическую сетку, достигающую в высоту два метра.