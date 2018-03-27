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| | Польша потратит €71 млн на постройку забора на границе с Украиной

Польша потратит €71 млн на постройку забора на границе с Украиной

Сегодня, 16:54
Уже в начале сентября нынешнего года правительство Польши намерено начать строительство забора на границе с Белоруссией и Украиной, на что польские власти готовы потратить более 70 миллионов евро.

Польша потратит €71 млн на постройку забора на границе с Украиной

 

Кшиштоф Юргель, являющийся польским министром сельского хозяйства, заявил о том, что ежегодно кабаны, мигрирующие в Польшу из Белоруссии и Украины, заносят в страну африканский вирус чумы свиней. Министр заметил, что постройка забора должна повлиять на ограничение миграции кабанов, что благотворно скажется на распространении данного вида вируса. Юргель заметил, что в данный момент в правительстве Польши прорабатывается соответствующий закон, а начало строительства, согласно запланированному графику, должно начаться уже в сентябре.

Постройка ограждения на границе с Белоруссией и Украиной общей длиной около 729 километров обойдётся Польше минимум в 300 миллионов злотых (более 70 миллионов евро). Забор будет представлять из себя прочную металлическую сетку, достигающую в высоту два метра.
Александр Вест
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