Путин обещает никого не покрывать в деле пожара в Кемерово

Владимир Путин обещает никого не покрывать в связи с кемеровской трагедией. Об этом он заявил на встрече с жителями города.

Никита Готский

Принятие кадровых решений после пожара в Кемерово требует выяснения кто виноват в произошедшем. Встретившись с группой горожан, они поинтересовались у главы российского государства, планирует ли президент уволить главу региона Амана Тулеева.Путин попытался ответить на вопросы людей. По его словам, в городе произошла трагедия, но решение про отставку губернатора следует оговорить позже, по завершению следствия, кто и в чем виноват в трагедии. По мнению главы Кремля, статус в данном случае не имеет значения, когда погибли люди. Он предлагает сразу не «назначать» виновных, установить полную картину трагедии помогут следователи, работающие на месте. Президент также пообещал, что правительство и СК не станет ничего скрывать и покрывать виновных в аварии.