Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект В TENAA показаны смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite Просивший биткоины мошенник оказался на помойке в костюме енота Фигурист Михаил Коляда дал объяснение падениям на чемпионате мира Суд одобрил продление задержания подозреваемого по делу о пожаре в Кемерово В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово
| | Путин обещает никого не покрывать в деле пожара в Кемерово

Путин обещает никого не покрывать в деле пожара в Кемерово

Сегодня, 16:50
Владимир Путин обещает никого не покрывать в связи с кемеровской трагедией. Об этом он заявил на встрече с жителями города.

Путин обещает никого не покрывать в деле пожара в Кемерово

 

Принятие кадровых решений после пожара в Кемерово требует выяснения кто виноват в произошедшем. Встретившись с группой горожан, они поинтересовались у главы российского государства, планирует ли президент уволить главу региона Амана Тулеева.

Путин попытался ответить на вопросы людей. По его словам, в городе произошла трагедия, но решение про отставку губернатора следует оговорить позже, по завершению следствия, кто и в чем виноват в трагедии. По мнению главы Кремля, статус в данном случае не имеет значения, когда погибли люди. Он предлагает сразу не «назначать» виновных, установить полную картину трагедии помогут следователи, работающие на месте. Президент также пообещал, что правительство и СК не станет ничего скрывать и покрывать виновных в аварии.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Путин назвал основные причины пожара в Кемерово
Путин назвал основные причины пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин отозвался об истинных причинах трагедии, случившейся в кемеровском торговом центре. Глава РФ обозначил, что более 60 человек

Путин рассказал, в чем виноват Центробанк
Путин рассказал, в чем виноват Центробанк

Президент РФ Владимир Путин рассказал, в чем виноват Центробанк. По мнению главы государства, действиям регулятора не достает оперативности.

Путин призвал наказать виновных в крушении поезда в столичном метро
Путин призвал наказать виновных в крушении поезда в столичном метро

Президент Путин призвал правоохранительные органы Москвы найти и наказать виновных в крушении поезда столичного метрополитена.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости