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| | Ирландия выдворяет российского дипломата

Ирландия выдворяет российского дипломата

Сегодня, 16:42
Помимо 24 стран, объявивших о высылке дипломатов, представляющих Российскую Федерацию, к данному списку государств присоединилась и Ирландия, которая объявила о высылке российского дипломата.

Ирландия выдворяет российского дипломата

 

Официальные представители ирландского Министерства иностранных дел заявили об аннулировании аккредитации российского дипломата, работавшего в Ирландии в посольстве России. Кроме данных о выдворении дипломата из РФ, представители Ирландии также выразили свои глубочайшие соболезнования относительно случившейся в Кемерово трагедии, где жертвами масштабного пожара стали более 60 человек, расставшихся с жизнью. Информацию о выдворении российского дипломата обнародовал вице-премьер Ирландии Саймон Коувени.

Напомним, высылка российских дипломатов из ряда стран продолжается до сих пор, стартовав из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом под названием «Новичок». Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в данном инциденте, из-за чего многие страны отвернулись о России, несмотря на голословность обвинений британской стороны.
Александр Вест
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