США сообщили Турции про последствия покупки С-400

Власти США намекнули турецкому правительству, что приобретение у РФ ракетных систем С-400 не может остаться без последствий. Одним из них может быть прекращение продажи истребителей F-35.

После посещения США представитель турецкого парламента Волкан Бозкыр рассказал, что американское правительство дало понять, что в том случае, если Турция купит у России ракетные системы С-400, могут прекратиться поставки истребителей F-35. Политик признает, что покупку российских систем официальный Вашингтон оценивает как критический поступок.По словам Бозкыра, хоть сенаторы прямо и не выражают такую позицию, но ее несложно понять по определенным сигналам во время беседы с советниками. Это похоже на «угрозу исподтишка», считает политик.Тем не менее, минобороны Турции сообщил, что поставки истребителей никак не могут быть связаны приобретением С-400, и должны начаться с 2019 года. Все обязательства турецкой стороны по этому вопросу уже выполнены, в том числе и внесение аванса.