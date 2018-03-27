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| | США сообщили Турции про последствия покупки С-400

США сообщили Турции про последствия покупки С-400

Сегодня, 16:20
Власти США намекнули турецкому правительству, что приобретение у РФ ракетных систем С-400 не может остаться без последствий. Одним из них может быть прекращение продажи истребителей F-35.

США сообщили Турции про последствия покупки С-400

 

После посещения США представитель турецкого парламента Волкан Бозкыр рассказал, что американское правительство дало понять, что в том случае, если Турция купит у России ракетные системы С-400, могут прекратиться поставки истребителей F-35. Политик признает, что покупку российских систем официальный Вашингтон оценивает как критический поступок.

По словам Бозкыра, хоть сенаторы прямо и не выражают такую позицию, но ее несложно понять по определенным сигналам во время беседы с советниками. Это похоже на «угрозу исподтишка», считает политик.

Тем не менее, минобороны Турции сообщил, что поставки истребителей никак не могут быть связаны приобретением С-400, и должны начаться с 2019 года. Все обязательства турецкой стороны по этому вопросу уже выполнены, в том числе и внесение аванса.
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