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| | Глава украинского МИД из-за болезни отменил визит в Нью-Йорк

Глава украинского МИД из-за болезни отменил визит в Нью-Йорк

Сегодня, 14:11
Павел Климкин, возглавляющий украинское Министерство иностранных дел, вынужденно отложил свой визит в США из-за болезни. Климкин в деловой поездке собирался посетить Нью-Йорк.

Глава украинского МИД из-за болезни отменил визит в Нью-Йорк

 

Официальные представители пресс-службы МИД Украины обнародовали информацию о том, что из-за неблагоприятного состояния здоровья украинский министр вынужденно отменил свою запланированную поездку в США. Напомним, в Нью-Йорк Павел Климкин намеревался прибыть 27 или 28 марта нынешнего года. Пресс-секретарь министра заявила о том, что в данный момент Павел Климкин «приболел».

Заметим, Павел Климкин в Нью-Йорке собирался поучаствовать в дебатах открытого типа в Совете безопасности при Организации Объединённых Наций. В планирующихся дебатах Климкин должен был представлять интересы Киева в вопросах относительно миротворческой деятельности ООН.
Александр Вест
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