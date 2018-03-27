Глава украинского МИД из-за болезни отменил визит в Нью-Йорк

Павел Климкин, возглавляющий украинское Министерство иностранных дел, вынужденно отложил свой визит в США из-за болезни. Климкин в деловой поездке собирался посетить Нью-Йорк.

Александр Вест

Официальные представители пресс-службы МИД Украины обнародовали информацию о том, что из-за неблагоприятного состояния здоровья украинский министр вынужденно отменил свою запланированную поездку в США. Напомним, в Нью-Йорк Павел Климкин намеревался прибыть 27 или 28 марта нынешнего года. Пресс-секретарь министра заявила о том, что в данный момент Павел Климкин «приболел».Заметим, Павел Климкин в Нью-Йорке собирался поучаствовать в дебатах открытого типа в Совете безопасности при Организации Объединённых Наций. В планирующихся дебатах Климкин должен был представлять интересы Киева в вопросах относительно миротворческой деятельности ООН.