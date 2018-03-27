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| | Тулеев назвал собравшихся на митинге в Кемерово «бузотерами»

Тулеев назвал собравшихся на митинге в Кемерово «бузотерами»

Сегодня, 13:39
Довольно хладнокровно высказался об участниках стихийного митинга в Кемеровской области губернатор региона Аман Тулеев. Всех собравшихся он назвал «бузотерами» и добавил, что на площади их собралось не более 200 человек, несмотря на то, что реальные кадры свидетельствуют об обратном.

Тулеев назвал собравшихся на митинге в Кемерово «бузотерами»

 

Более того, он заявил, что собравшиеся это представители оппозиционных сил, которые не являются родственниками погибших. В ходе экстренного совещания с президентом Путиным Тулеев заявил, что подобные «провокаторы» готовы «бузотерить» вне зависимости от того, какой повод для этого требуется.

«На горе людском собирается вся эта оппозиционная сила. Приехали они в момент. Идут по домам, предприятиям, которые расположены рядом. Это вообще не родственники погибших, а те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними и говорим о том, что это настоящее святотатство», - отмечает Тулеев.

Точно сказать, сколько людей собралось на митинг весьма сложно, но, по неофициальным сведениям, неравнодушных к трагедии граждан несколько тысяч. Они требуют отставки кемеровских властей, а также рассказа правдивых сведений о количестве погибших. Также они требуют личной встречи с Владимиром Путиным, прибывшим в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.
Николай Офицеров
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