Тулеев назвал собравшихся на митинге в Кемерово «бузотерами»

Довольно хладнокровно высказался об участниках стихийного митинга в Кемеровской области губернатор региона Аман Тулеев. Всех собравшихся он назвал «бузотерами» и добавил, что на площади их собралось не более 200 человек, несмотря на то, что реальные кадры свидетельствуют об обратном.

Николай Офицеров

Более того, он заявил, что собравшиеся это представители оппозиционных сил, которые не являются родственниками погибших. В ходе экстренного совещания с президентом Путиным Тулеев заявил, что подобные «провокаторы» готовы «бузотерить» вне зависимости от того, какой повод для этого требуется.», - отмечает Тулеев.Точно сказать, сколько людей собралось на митинг весьма сложно, но, по неофициальным сведениям, неравнодушных к трагедии граждан несколько тысяч. Они требуют отставки кемеровских властей, а также рассказа правдивых сведений о количестве погибших. Также они требуют личной встречи с Владимиром Путиным, прибывшим в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.