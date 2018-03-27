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| | Таинственный спецпоезд из КНДР выехал из пекинского вокзала

Таинственный спецпоезд из КНДР выехал из пекинского вокзала

Сегодня, 12:44
Специальный поезд, на борту которого мог находиться глава Северной Кореи Ким Чен Ын, выехал с пекинского вокзала. В ряде СМИ предположили, что в составе перемещался не только лидер КНДР, но и его сестра по имени Ким Ё Чжон.

Таинственный спецпоезд из КНДР выехал из пекинского вокзала

 

В ряде средств массовой информации появились данные о том, что вследствие изменения политики Северной Кореи Ким Чен Ын мог осуществить свой первый визит за рубеж в качестве главы КНДР, находясь в железнодорожном составе, покинувшем недавно пекинский вокзал. Заметим, некоторые источники также предполагают, что на деловой поездке в Пекин Ким Чен Ына сопровождала его сестра.

Стоит напомнить, что в начале марта Дональд Трамп получил предложение от лидера Северной Кореи, изъявившего желание провести личную встречу с американским президентом, который положительно отреагировал на стремление его северокорейского коллеги уладить отношения между странами.
Александр Вест
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