Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку»

Представителей Пентагона искренне оскорбил факт обвинения в возможной причастности к разработке нервно-паралитического вещества «Новичок». По мнению руководства оборонительного ведомства США, подобные сведения не имеют ничего общего с правдой.

Николай Офицеров

», - отмечает представитель пресс-службы военного ведомства Мишель Балданца.Сведения о том, что именно в США, а не в России, велась разработка газа «Новичок» предоставил в ходе интервью на телеканале «Россия-1» глава лаборатории по химико-аналитическому контрою министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко.Характерным является и то, что в Советском Союзе проекта, который назывался бы так даже не существовало. В обозначении системы использовались только цифры. Название «Новичок» зарубежные средства массовой информации начали тиражировать после того, как пообщались с советским ученым Вилом Мирзаяновым, который, как выяснилось, даже не имел отношения к разработке этого химического оружия.