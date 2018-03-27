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Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку»

Сегодня, 12:25
Представителей Пентагона искренне оскорбил факт обвинения в возможной причастности к разработке нервно-паралитического вещества «Новичок». По мнению руководства оборонительного ведомства США, подобные сведения не имеют ничего общего с правдой.

Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку»

 

«Это утверждение полностью абсурдно. Подразумевать, что Министерство обороны имеет какие-либо связи с разработкой данного химического препарата, категорически ложно, извращает истину и является оскорблением», - отмечает представитель пресс-службы военного ведомства Мишель Балданца.

Сведения о том, что именно в США, а не в России, велась разработка газа «Новичок» предоставил в ходе интервью на телеканале «Россия-1» глава лаборатории по химико-аналитическому контрою министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко.

Характерным является и то, что в Советском Союзе проекта, который назывался бы так даже не существовало. В обозначении системы использовались только цифры. Название «Новичок» зарубежные средства массовой информации начали тиражировать после того, как пообщались с советским ученым Вилом Мирзаяновым, который, как выяснилось, даже не имел отношения к разработке этого химического оружия.
Николай Офицеров
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