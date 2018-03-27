Украина высылает 13 дипломатов из РФ в связи с делом Скрипаля

Из-за следствия по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии украинское правительство приняло решение о выдворении 13 российских дипломатов. Соответствующее сообщение обнародовал в Facebook Петр Порошенко.

Александр Вест

В официальном Facebook-аккаунте Петра Порошенко была опубликована запись, в которой украинский президент заявил о том, что в знак солидарности с Великобританией и странами, входящими в Евросоюз, Украина выдворит 13 российских дипломатов с территории страны. По словам Порошенко, в данный момент отношения между Россией и Украиной де-факто являются замороженными, поэтому украинское правительство одобрило высылку российских дипломатов. Петр Порошенко также заметил, что Россия в очередной раз продемонстрировала своё неуважительное отношение к ценности человеческой жизни и к независимости других стран.Украинский лидер подчеркнул, что подобное отношение со стороны России Украина ежедневно чувствует в Крыму, оккупированному российской стороной, а также на территории Донбасса.