Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что налоговые каникулы не являются поводом для несоблюдения должных мер по обеспечению безопасности российских граждан, которые должны осуществлять частные предприниматели.

Александр Вест

По словам Владимира Путина, к безопасности, которую для российских граждан обязаны обеспечивать частные предприниматели, налоговые каникулы никакого отношения не имеют. Также российский лидер заявил, что безопасность на объекте, сданном собственником, обязаны поддерживать и обеспечивать власти, гарантируя должный уровень контроля в данном вопросе. Данные мысли Владимир Путин обнародовал журналистам в Кемерово, куда глава РФ прибыл из-за случившейся трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».Напомним, вследствие масштабного пожара в здании торгового центра с жизнью расстались около 64 человек, в том числе и дети школьного возраста. Прибыв к мемориалу, возведённому в честь погибших в пожаре людей, Путин возложил цветы, почтив память.