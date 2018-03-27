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| | Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью

Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью

Сегодня, 09:46
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что налоговые каникулы не являются поводом для несоблюдения должных мер по обеспечению безопасности российских граждан, которые должны осуществлять частные предприниматели.

Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью

 

По словам Владимира Путина, к безопасности, которую для российских граждан обязаны обеспечивать частные предприниматели, налоговые каникулы никакого отношения не имеют. Также российский лидер заявил, что безопасность на объекте, сданном собственником, обязаны поддерживать и обеспечивать власти, гарантируя должный уровень контроля в данном вопросе. Данные мысли Владимир Путин обнародовал журналистам в Кемерово, куда глава РФ прибыл из-за случившейся трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, вследствие масштабного пожара в здании торгового центра с жизнью расстались около 64 человек, в том числе и дети школьного возраста. Прибыв к мемориалу, возведённому в честь погибших в пожаре людей, Путин возложил цветы, почтив память.
Александр Вест
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