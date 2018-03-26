Литва закрыла въезд для 44 граждан России

Сегодня власти Литвы решили увеличить количество россиян, которым нельзя пересекать границу государства. Главнокомандующий поведал, что министерство внутренних дел увеличили список еще на 21 личность. Однако литовские власти сообщают, что в департаменте еще 23 человека занесены в Магнитский список, так как они несут угрозу для общества.
Отмечено, что личностей нон грат не оглашали и они являются засекреченными. Напомним, что «список Магнитского» вступил в действие в Литве в ноябре прошлого года. К документу приложены законы, которые повествуют о том, что в список может попасть любой житель РФ. Под запрет могут попасть аферисты, которые попытаются отмывать деньги или личности, что нарушат законы. В январе в список занесли порядка 49 российских жителей. Известно, что документе Магнитского есть лидер республики Чечни Разман Кадыров.
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