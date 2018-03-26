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| | «Толпа идиотов и врагов»: Советник Порошенко высказался о недовольных властью

«Толпа идиотов и врагов»: Советник Порошенко высказался о недовольных властью

Сегодня, 21:35
В своем Facebook-аккаунте советник Петра Порошенко, который также является помощником министра обороны, Юрий Бирюков назвал всех недовольных украинской властью «толпой идиотов» и «врагами». По его мнению, за 4 года правления нынешнего президента Украины ситуация в стране стабилизировалась.

«Толпа идиотов и врагов»: Советник Порошенко высказался о недовольных властью

 

Комментируя высказывание в Facebook президента Украины Петра Порошенко про существующую ситуацию в стране, его помощник Юрий Бирюков сообщил, что все несогласные с действиями действующего правительства либо «толпа идиотов», либо «враги». По его мнению, не смотря на огромные потери Украины после начала военных действий, настоящее правительство сумело стабилизировать ситуацию в стране.

Бирюков считает заслугой нынешних властей то, что не введена карточная система продажи продуктов, не введены дополнительные налоги, не сокращены, а увеличены социальные пособия, не введена статья за тунеядство и трудовая повинность, не введена цензура в СМИ. Советник президента также сообщает, что в настоящее время ремонтируются дороги, строятся садики и школы, растет экономика.
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