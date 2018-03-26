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| | Глава МИД Сербии: В мире идёт уже не холодная,а ледяная война

Глава МИД Сербии: В мире идёт уже не холодная,а ледяная война

Сегодня, 21:19
Иван Дачич дал оценку положения дел в современном обществе. Глава МИД сообщил, что сейчас наблюдается «ледяная война» Такую информацию чиновник предоставил в эфире телеканала TV Prva.

Глава МИД Сербии: В мире идёт уже не холодная,а ледяная война

 

Депутат отметил, что в мире сейчас идет уже даже не холодная война, а ледяная. Дачич подчеркнул, что общество устраивает бойкот даже чемпионату мира по футболу, уже не говоря о других масштабных событиях. т стороны Сербии хотят услышать комментарии по многих волнующим вопросам, например, политики хотят услышать, что думают сербские политики о происшествии в Великобритании с Россией или о торговой войны в КНР. Иван Дачич подчеркнул, что в скором времени ожидается обострение мировых отношений между государствами и дипломатами.

Напомним, что в знак солидарности по делу Скрипаля, помимо Великобритании еще 14 стран изгнали из своих государств всех дипломатов РФ.
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