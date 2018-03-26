В Киеве ожидают от РФ ответа на высылку дипломатов

Сегодня многие страны объявили о высылке российских дипломатов, среди них и Украина. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев понимает, что РФ ответит на такой шаг, и ждет зеркальных мер.

Виктория Озерова

Ирина Геращенко в личном микроблоге в Facebook заявила, что правительство Украины осознает то, что РФ в ответ на высылку представителей российской дипмиссии также отправит со страны украинских дипломатов. Вице-спикер Верховной Рады от имени властей выразила уверенность в том, что оставшиеся в РФ украинские консулы смогут выполнять все возложенные на них обязанности и помогать гражданам Украины «в беде».Ранее стало известно, что США, Канада, Франция, ФРГ, Чехия, Нидерланды и многие другие страны выслали представителей российской дипмиссии. Такие меры связаны с делом экс-полковника ГРУ Скрипаля, в отравлении которого Великобритания обвинила РФ. Россия опровергает данные сведения.