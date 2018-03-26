Более 50 нардепов ВРУ прогуляли голосования в марте

Больше 50 нардепов Верховной Рады прогуляли 90% голосований в парламенте. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Никита Готский

В первом месяце весны в Раде состоялось 399 голосований, но 51 чиновник пропустил их по неясным пока причинам. Такие пропуски парламентариев невозможно списать на командировки или заболевания, потому как все они присутствовали в корпусе парламента. Пятеро депутатов ни разу не отдали свои голоса, в числе пропустивших голосования оказался известный радикал Дмитрий Ярош.Согласно сведениям Комитета, существенная часть депутатов недобросовестно исполняла свои трудовые обязанности. Ряд представителей «Оппозиционного блока» в марте голосовали до восьми раз, Надежда Савченко отдала восемь голосов и только два нардепа присутствовали на всех голосованиях, ими оказались соратники Петра Порошенко из его партии.