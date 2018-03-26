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| | Пусть хоть всех выгонят: Лена Миро поддержала высылку послов России

Пусть хоть всех выгонят: Лена Миро поддержала высылку послов России

Сегодня, 20:14
Российский блогер Лена Миро поддерживает высылку дипломатов из стран Европы. По ее мнению, это положительно скажется на власти.
 
 

Пусть хоть всех выгонят: Лена Миро поддержала высылку послов России

 

Российские и западные политики обсуждают скандал об отравлении в Англии политэмигранта, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Запад обвиняет в этом Россию, та опровергает свою причастность к произошедшему. На одних обвинениях противник не остановился и собирается депортировать российских дипломатов на Родину. О таком желании заявили Чехия, Германия, США, Великобритания и ряд иных государств.

Блогер Лена Миро положительно относится к инициативе Запада. Она критикует «ура-патриотов и прочую нечисть», которые возмущены действиями британцев, американцев и прочих, что якобы те соболезнуют о кемеровской трагедии, но депортируют послы. Блогер считает, что тая мера не повредит обычному русскому народу, а положительно скажется на власти в РФ. Она надеется, что после этого чиновники станут уважать Отчизну и не будут лезть к тем, кто не хочет их видеть у себя.
Никита Готский
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