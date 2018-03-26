Тереза Мэй: Около 18 стран намерены изгнать из своих государств дипломатов РФ

Известно, что Великобритания решила сослать всех депутатов из своей страны. Причиной послужил инцидент по делу Скрипаля. В зарубежных СМИ сообщают, что в Россию должны вернуться около 100 дипломатов. Самые масштабные высылки будут совершены в Вашингтоне и Великобритании. Из США должны выдворить 60 человек.

Премьер-министр сообщила, что Евросоюз стоит плечом к плечу. Таким образом Запал хочет отправить жесткий сигнал РФ о том, что государство не имеет права продолжать нарушать международные нормы.Также известно, что из Франции, Польши, ФРГ и Канады изгонят по 4 представителя российской федерации. В Литве и Чехии выселят по 3 дипломата. Из Нидерландов, Италии, а также Дании - два российских работника покинут чужие территории. Из Эстонии, Латвии, Хорватии и Финляндии вернутся домой по одному представителю РФ. Известно, что глава Украины Петр Порошенко заявил, что нужно изгнать из Киева 13 человек.Отметим, что власти России уже готовят адекватный ответ.