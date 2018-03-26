Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018» Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже
| | Тереза Мэй соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Тереза Мэй соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Сегодня, 20:06
Британский премьер Тереза Мэй выражает сочувствие в связи с трагедией в Кемерово. О ситуации в Кузбассе она высказалась, выступая в парламенте.

Тереза Мэй соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

 

По словам Мэй, Лондон не имеет никаких конфликтов с теми гражданами России, которые внесли огромный вклад в историю своего государства. Премьер-министр Британии утверждает, что в настоящее время все мысли англичан с жителями Кемерово, в связи с результатом пожара в торговом комплексе в этом сибирском регионе.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошло 25 марта, погибли 64 человека, еще более 50 получили ожоги, часть из них отправили в клиники города. Трупы 34 лиц привезли в морг, удалось опознать 23 человек.

По факту чрезвычайного происшествия СК РФ открыл уголовное дело, полиция задержала четырех человек, они допрашиваются стражами правопорядка. В числе вероятных причин пожара называются перегрузка электросети, бюджетные отделочные материалы, взрыв аппарата с питанием и халатность ответственных за безопасность лиц. В МЧС обещают снести корпус сгоревшего ТЦ.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово
Виктор Логинов выражает соболезнование землякам из Кемерово

Уроженец Кемерово, российский актер Виктор Логинов соболезнует землякам по случаю трагедии в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня». Об этом артист сообщает в Instagram.

Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек
Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пострадали семь человек. Известно, что горит вся крыша помещения, нельзя исключать обрушения всего корпуса. 

Четверо детей погибли в пожаре в ТЦ Кемерово
Четверо детей погибли в пожаре в ТЦ Кемерово

Трагический инцидент произошел в Кемерово. В местном ТЦ погибли четыре ребенка из-за пожара.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости