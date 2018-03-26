Тереза Мэй соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Британский премьер Тереза Мэй выражает сочувствие в связи с трагедией в Кемерово. О ситуации в Кузбассе она высказалась, выступая в парламенте.

Никита Готский

По словам Мэй, Лондон не имеет никаких конфликтов с теми гражданами России, которые внесли огромный вклад в историю своего государства. Премьер-министр Британии утверждает, что в настоящее время все мысли англичан с жителями Кемерово, в связи с результатом пожара в торговом комплексе в этом сибирском регионе.Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошло 25 марта, погибли 64 человека, еще более 50 получили ожоги, часть из них отправили в клиники города. Трупы 34 лиц привезли в морг, удалось опознать 23 человек.По факту чрезвычайного происшествия СК РФ открыл уголовное дело, полиция задержала четырех человек, они допрашиваются стражами правопорядка. В числе вероятных причин пожара называются перегрузка электросети, бюджетные отделочные материалы, взрыв аппарата с питанием и халатность ответственных за безопасность лиц. В МЧС обещают снести корпус сгоревшего ТЦ.