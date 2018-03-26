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Жириновский прокомментировал смерть Мавроди

Сегодня, 18:15
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал смерть Сергея Мавроди. Отметим, что сегодня скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди.

Жириновский прокомментировал смерть Мавроди

 

Владимир Жириновский заявил, что Сергей Мавроди всю свою жизнь был несчастен. Он обокрал огромное количество людей, из-за этого на его душе весел большой груз. Помимо этого, Мавроди окружали только мошенники. После этого заявления Жириновский вспомнил, что после обвала «МММ» и ареста, Мавроди пообещал все пострадавшим вернуть средства в случае, если его отпустят. Люди просили Жириновского повлиять на решение, чтобы вернуть свои накопления. Депутат сделал все возможное и Мавроди отпустили, но за этого помощники Сергея взяли с него 800 тысяч долларов. После этого Сергей захотел стать депутатом, и это у него получилось, но из-за того, что он не возвращал средства вкладчикам и не появлялся на работе, его лишили полномочий.

Однако, через время Сергея Мавроди все равно посадили в тюрьму, но быстро отпустили. Это произошло из-за того, что он так и не поведал, куда делись огромные деньги. Дело в том, что на «МММ» было заработано столько денег, что для их хранения арендовались квартиры. Жириновский сообщил, что пропавшие деньги пошли на личные траты чиновников. В итоге миллионы россиян были обворованы, а Сергей Мавроди скончался на автобусной остановке.
Анна Котова
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