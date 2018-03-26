Жириновский прокомментировал смерть Мавроди

Владимир Жириновский заявил, что Сергей Мавроди всю свою жизнь был несчастен. Он обокрал огромное количество людей, из-за этого на его душе весел большой груз. Помимо этого, Мавроди окружали только мошенники. После этого заявления Жириновский вспомнил, что после обвала «МММ» и ареста, Мавроди пообещал все пострадавшим вернуть средства в случае, если его отпустят. Люди просили Жириновского повлиять на решение, чтобы вернуть свои накопления. Депутат сделал все возможное и Мавроди отпустили, но за этого помощники Сергея взяли с него 800 тысяч долларов. После этого Сергей захотел стать депутатом, и это у него получилось, но из-за того, что он не возвращал средства вкладчикам и не появлялся на работе, его лишили полномочий.
Однако, через время Сергея Мавроди все равно посадили в тюрьму, но быстро отпустили. Это произошло из-за того, что он так и не поведал, куда делись огромные деньги. Дело в том, что на «МММ» было заработано столько денег, что для их хранения арендовались квартиры. Жириновский сообщил, что пропавшие деньги пошли на личные траты чиновников. В итоге миллионы россиян были обворованы, а Сергей Мавроди скончался на автобусной остановке.
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