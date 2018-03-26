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| | Защитник Надежды Савченко обжаловал ее арест

Защитник Надежды Савченко обжаловал ее арест

Сегодня, 17:28
Адвокаты депутата Верховной Рады Надежды Савченко подготовили ходатайство на обжалование решения Шевченковского районного суда Киева по поводу ареста Савченко на два месяца. Ходатайство рассмотрит Апелляционный суд Киева.

Защитник Надежды Савченко обжаловал ее арест

 

Защитник Савченко Виктор Чевгуз сообщил, что ходатайство опирается на недоказанность предъявленных депутату обвинений. Также адвокаты Савченко опираются на то, что ее арест нарушает несколько статей УК Украины. Виктор Чевгуз отметил, что в отношении его подзащитной ведется политическая расправа. Клиентке адвоката предъявили шесть эпизодов правонарушений, пять из которых вообще не понятно откуда взялись. Отметим, что шестой эпизод подразумевает ввоз оружия на украинскую территорию. Однако защитник Савченко подчеркнул, что его подзащитная никоим образом не связана с этим преступлением.

Напоминаем, что депутата Надежду Савченко арестовали 22 марта. Ее обвиняют в организации террористических актов, покушение на влиятельных лиц страны, а также в государственном перевороте. Савченко не признает своей вины и в доказательство своей невиновности решила голодовать.
Анна Котова
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