Жириновский назвал преступной ошибкой произошедший в кемеровском ТЦ пожар

«Многие пишут, что сгоревший кемеровский торговый центр это малый бизнес. Но спрашивается, как это возможно, если там были тысячи людей. Там несколько этажей с активной торговлей, кино, рестораны. О чем вообще думала местная власть, когда освобождала такой огромный центр массового скопления людей от проверок под предлогом налоговых каникул», - отмечает Жириновский.
Он заявил, что ведется проработка поправки, с помощью которой удастся снизить показатели соответствия малому бизнесу. В новом законодательстве, уверяет глава ЛДПР, потребуется не более пяти сотрудников и не более 50 «квадратов» арендованной площади. Свыше этого показателя малым бизнесом считаться уже не будет.
«Еще непонятно, почему позволили переделать здание бывшей фабрики без окон и дверей под торговый центр? Ясно же понятно, что оно совершенно не подходит для этих целей. Почему кинотеатры и все детские аттракционы решили разместить на последнем этаже. Все дело в коммерческой выгоде, чтобы по пути туда зашли в магазины», - добавил Жириновский.
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