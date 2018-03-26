Жириновский назвал преступной ошибкой произошедший в кемеровском ТЦ пожар

Одиозного главу ЛДПР искренне возмутило произошедшее в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По его мнению, классифицировать данное здание как малый бизнес и под предлогом налоговых каникул освобождать от проверок было преступной ошибкой.

Николай Офицеров

», - отмечает Жириновский.Он заявил, что ведется проработка поправки, с помощью которой удастся снизить показатели соответствия малому бизнесу. В новом законодательстве, уверяет глава ЛДПР, потребуется не более пяти сотрудников и не более 50 «квадратов» арендованной площади. Свыше этого показателя малым бизнесом считаться уже не будет.», - добавил Жириновский.