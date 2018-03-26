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| | Жириновский назвал преступной ошибкой произошедший в кемеровском ТЦ пожар

Жириновский назвал преступной ошибкой произошедший в кемеровском ТЦ пожар

Сегодня, 17:18
Одиозного главу ЛДПР искренне возмутило произошедшее в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По его мнению, классифицировать данное здание как малый бизнес и под предлогом налоговых каникул освобождать от проверок было преступной ошибкой.

Жириновский назвал преступной ошибкой произошедший в кемеровском ТЦ пожар

 

«Многие пишут, что сгоревший кемеровский торговый центр это малый бизнес. Но спрашивается, как это возможно, если там были тысячи людей. Там несколько этажей с активной торговлей, кино, рестораны. О чем вообще думала местная власть, когда освобождала такой огромный центр массового скопления людей от проверок под предлогом налоговых каникул», - отмечает Жириновский.

Он заявил, что ведется проработка поправки, с помощью которой удастся снизить показатели соответствия малому бизнесу. В новом законодательстве, уверяет глава ЛДПР, потребуется не более пяти сотрудников и не более 50 «квадратов» арендованной площади. Свыше этого показателя малым бизнесом считаться уже не будет.

«Еще непонятно, почему позволили переделать здание бывшей фабрики без окон и дверей под торговый центр? Ясно же понятно, что оно совершенно не подходит для этих целей. Почему кинотеатры и все детские аттракционы решили разместить на последнем этаже. Все дело в коммерческой выгоде, чтобы по пути туда зашли в магазины», - добавил Жириновский.
Николай Офицеров
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