Германия вышлет четырех российских дипломатов

Германия собирается выслать четырех российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет немецкая пресса.

Никита Готский

Повторяя политику англичан, Германия вышлет дипломатов РФ после отравления Скрипаля в Великобритании, где тот проживал как политэмигрант. Как предполагается, о такой же мере вскоре объявят еще несколько европейских государств.До этого СМИ сообщали, что два десятка стран Евросоюза желают выслать представителей российских дипмиссий в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на британской земле. Западные репортеры сообщают, что глава США Дональд Трамп согласился с мнением своих сподвижников касательно депортации из страны дипломатов России. Москва назвала такие действия Запада «верноподданичеством». МИД РФ объявил 23 британских дипломата персонами нон-грата в ответ на действия Лондона.