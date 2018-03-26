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| | Германия вышлет четырех российских дипломатов

Германия вышлет четырех российских дипломатов

Сегодня, 16:42
Германия собирается выслать четырех российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет немецкая пресса.

Германия вышлет четырех российских дипломатов

 

Повторяя политику англичан, Германия вышлет дипломатов РФ после отравления Скрипаля в Великобритании, где тот проживал как политэмигрант. Как предполагается, о такой же мере вскоре объявят еще несколько европейских государств.

До этого СМИ сообщали, что два десятка стран Евросоюза желают выслать представителей российских дипмиссий в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на британской земле. Западные репортеры сообщают, что глава США Дональд Трамп согласился с мнением своих сподвижников касательно депортации из страны дипломатов России. Москва назвала такие действия Запада «верноподданичеством». МИД РФ объявил 23 британских дипломата персонами нон-грата в ответ на действия Лондона.
Никита Готский
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