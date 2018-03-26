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Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово

Сегодня, 15:54
Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что Россия обязана сделать соответствующие выводы в связи с трагедией в Кемерово. Существующая система противопожарного надзора давно стала «коррупционной кормушкой», пишет политик.

Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово

 

Известный представитель российской оппозиции Алексей Навальный рассказал о том, что после трагедии в Кемерово Россия должна сделать выводы. Политик, вопреки распространенному мнению, затрагивая тему трагедии, по его словам, не собирается «пиариться на крови», но хочет обратить внимание общественности на существующую проблему.

Навальный пишет, что существующая в РФ система противопожарного надзора уже давно недейственна, став «огромной коррупционной кормушкой». Глава Фонда борьбы с коррупцией приводит в качестве доказательства этого то, что руководитель МЧС в Кемеровской области владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, который стоит как две его годовые зарплаты.

При этом Навальный отметил героические подвиги рядовых пожарных, которым пришлось работать с устаревшим оборудованием. Политик считает, что необходимо объявить общенациональный траур в связи с трагедией.
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