Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово Иранский троян похищает данные через Telegram Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово Самолет, следовавший из Штутгарта в Москву, лишился горючего в небе
| | МИД Польши выразил свое отношение к героизации Бандеры в Украине

МИД Польши выразил свое отношение к героизации Бандеры в Украине

Сегодня, 15:47
Глава польского Министерства иностранных дел Бартош Цихоцкий сообщил, что дальнейшая героизация украинскими властями Степана Бандеры способна «отравить» отношения между странами. Тем не менее, недавний закон, связанный с этим, не представляет опасность для граждан Украины в Польше.

МИД Польши выразил свое отношение к героизации Бандеры в Украине

 

Бартош Цихоцкий, как глава МИД Польши, сообщил, что героизация украинскими властями националистов ухудшает отношения между Польшей и Украиной. Цихоцкий в качестве примера подобного негативного влияния рассказал, как одна из медсестер в Польше разорвала документы гражданки Украины из-за того, что она была прописана на улице, названной в честь Степана Бандеры. Глава польского МИД попытался заступиться за медсестру сообщив, что неизвестно о том, какая история была у ее семьи, нельзя исключать вероятности, что ее родственники пострадали от украинских националистов в прошлом.

Глава МИД Польши считает, что особенно пугающим полякам кажется украинский закон, запрещающий высказываться критически про движение УПА. Данный запрет ограничивает проведение исследований, касающихся преступлений данной организации.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Польше у посольства Украины сожгли фото Бандеры и Шухевича
В Польше у посольства Украины сожгли фото Бандеры и Шухевича

19 марта в Варшаве возле посольства Украины местные организации провели акцию, направленную против националистической политики Украины.

МИД Польши настаивает на необходимости Украиной расплатиться за прошлые преступления
МИД Польши настаивает на необходимости Украиной расплатиться за прошлые преступления

МИД Польши настаивает на необходимости Украине расплатиться за прошлые преступления. С этим заявлением выступил Бартош Цихоцкий, занимающий должность

МИД Польши вручил послу из России ноту протеста
МИД Польши вручил послу из России ноту протеста

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий вручил послу из России Сергею Андрееву ноту протеста в связи с отсутствием доступа специалистам из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости