МИД Польши выразил свое отношение к героизации Бандеры в Украине

Глава польского Министерства иностранных дел Бартош Цихоцкий сообщил, что дальнейшая героизация украинскими властями Степана Бандеры способна «отравить» отношения между странами. Тем не менее, недавний закон, связанный с этим, не представляет опасность для граждан Украины в Польше.

Бартош Цихоцкий, как глава МИД Польши, сообщил, что героизация украинскими властями националистов ухудшает отношения между Польшей и Украиной. Цихоцкий в качестве примера подобного негативного влияния рассказал, как одна из медсестер в Польше разорвала документы гражданки Украины из-за того, что она была прописана на улице, названной в честь Степана Бандеры. Глава польского МИД попытался заступиться за медсестру сообщив, что неизвестно о том, какая история была у ее семьи, нельзя исключать вероятности, что ее родственники пострадали от украинских националистов в прошлом.Глава МИД Польши считает, что особенно пугающим полякам кажется украинский закон, запрещающий высказываться критически про движение УПА. Данный запрет ограничивает проведение исследований, касающихся преступлений данной организации.