Чехия может выслать российских «необъявленных шпионов» из страны

Чехия вышлет из страны агентов спецслужб, работающих под прикрытием вместо российских дипломатов. Об этом рассказал глава местного правительства Андрей Бабиш.

Никита Готский

По его мнению, понятие «дипломат» является ныне ошибочным, в реальности их следует именовать «необъявленными разведчиками». Бабиш говорит, если кто-либо думает, что подобные работники делают что-то для данного государства правильное, то это неверная мысль. Не забыл министр напомнить обвинение РФ, заявившей, что яд «Новичок» создается в пределах Чехии. Такие слова он назвал ложью.Председатель правительства Чехии утверждает, что Англия может рассчитывать на поддержку Праги, несмотря на уход из ЕС. Бабиш заявил, что всем членам союза нужно сделать все, дабы Европа являлись сильной, а Англию можно назвать ключевым партнером страны, к тому же она значимый представитель НАТО.