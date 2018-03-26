Чехия может выслать российских «необъявленных шпионов» из страны

По его мнению, понятие «дипломат» является ныне ошибочным, в реальности их следует именовать «необъявленными разведчиками». Бабиш говорит, если кто-либо думает, что подобные работники делают что-то для данного государства правильное, то это неверная мысль. Не забыл министр напомнить обвинение РФ, заявившей, что яд «Новичок» создается в пределах Чехии. Такие слова он назвал ложью.
Председатель правительства Чехии утверждает, что Англия может рассчитывать на поддержку Праги, несмотря на уход из ЕС. Бабиш заявил, что всем членам союза нужно сделать все, дабы Европа являлись сильной, а Англию можно назвать ключевым партнером страны, к тому же она значимый представитель НАТО.
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