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| | Великобритания примет меры касательно "сомнительного" российского имущества

Великобритания примет меры касательно "сомнительного" российского имущества

Сегодня, 14:27
Англия собирается принять меры по отношению к сомнительному российскому капиталу после отравления Сергея Скрипаля. Такую позицию Лондона озвучил глава Минобороны Гэвин Уильямсон.

Великобритания примет меры касательно "сомнительного" российского имущества

 

По словам министра, на данное время имеются ордера на арест активов сомнительного содержания, против которых недавно на территории Великобритании начал действовать новый закон. Главной целью Лондон ставит обеспечение принятия на учет всего добытого непонятным образом имущества, для этого принимаются все необходимые меры, Британия намерена внимательно работать над этим фактором.

Также Уильямсон критически высказался касательно Кремля. Министр обороны считает, что Москва собирается внести раскол между британцами и их союзниками, но отметил, что некоторые страны Прибалтики продемонстрировали  нереальность такой ситуации. В Англии заморозят связанные с РФ счета, если их будут применять во вред подданным королевства.
Никита Готский
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