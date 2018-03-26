Летчики Северного флота провели бой в затруднительных метеоусловиях Арктики

Условный противник был уничтожен летчиками палубной авиации Северного флота в воздушном бою в сложных метеорологических условиях Арктики. В максимально приближенной к реальным условиям тренировке приняли участие экипажи истребителей МиГ-29К.

Николай Офицеров

Летчики выполнили упражнения, связанные со взлетом и посадкой. Также они отточили собственное мастерство сложного пилотажа и тактических приемов, связанных с перехватом в воздухе условной цели. Действовали они на различных высотах, о чем рассказал глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга, капитан первого ранга. Он также отметил, что проводились занятия не только в дневное время, но и ночью, когда видимость и метеорологические условия усложнялись еще больше.В общей сложности в воздух подняли восемь единиц истребителей МиГ-29К. По словам Вадима Серги, флотские истребители несут круглосуточное боевое дежурство и смогут за считанные минуты среагировать на потенциальную угрозу, если таковая будет, и подняться в небо для проведения решительных действий.