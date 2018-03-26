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| | Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово

Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово

Сегодня, 13:57
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пообщался с журналистами по поводу пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово

 

Журналисты задали вопрос по поводу версий данного инцидента. На это чиновник ответил, что пока никто не может выдвигать версии, так как СК, работающий на месте происшествия, после проверки сообщит свои версии. После этого корреспонденты спросили, есть ли претензии к губернатору области Тулееву. На этот вопрос Песков сказал стандартные слова: «Вопрос совершенно некорректный». В завершении Дмитрий Песков высказался по поводу того, почему федеральные каналы не сразу сообщили о произошедшем. Пресс-секретарь сказал, что люди, которые следят за информацией, могли сразу заметить, что о возгорании в ТРЦ «Зимняя вишня» сообщалось. Однако никто не знал, что данное происшествие развернется в таком масштабе.

Напоминаем, что 25 марта в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» начался пожар. В результате возгорания скончались около 60 человек. Сейчас много посетителей центра находятся без вести пропавшими, среди них много детей. Вовнутрь здания никого не пускают, так как есть возможность обрушения строения. На месте работают правоохранители и спасатели.
Анна Котова
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