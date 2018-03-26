Авиация России заметила в Арктике субмарины НАТО

Российская авиация заметила ряд субмарин НАТО на территории Арктики. Военные объекты являются собственностью британцев и американцев.

Никита Готский

Отечественная противолодочная авиация увидела ряд подводных лодок, принадлежащих Североатлантическому альянсу, в Арктике. Судя по всему, ими управляли военнослужащие ВВС Англии и США. Когда их засекли российские самолеты, субмарины занимались отработкой техники массированного удара крылатыми боеголовкам морского базирования.Данный случай произошел 20-22 марта. Отечественные самолеты Ту-142 отрабатывали в арктическом регионе задания по обнаружению подлодок условного врага и до разведку учений НАТО. Всю информацию по этому поводу удалось получить в Министерстве обороны России.