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| | Авиация России заметила в Арктике субмарины НАТО

Авиация России заметила в Арктике субмарины НАТО

Сегодня, 13:56
Российская авиация заметила ряд субмарин НАТО на территории Арктики. Военные объекты являются собственностью британцев и американцев.

Авиация России заметила в Арктике субмарины НАТО

 

Отечественная противолодочная авиация увидела ряд подводных лодок, принадлежащих Североатлантическому альянсу, в Арктике. Судя по всему, ими управляли военнослужащие ВВС Англии и США. Когда их засекли российские самолеты, субмарины занимались отработкой техники массированного удара крылатыми боеголовкам морского базирования.

Данный случай произошел 20-22 марта. Отечественные самолеты Ту-142 отрабатывали в арктическом регионе задания по обнаружению подлодок условного врага и до разведку учений НАТО. Всю информацию по этому поводу удалось получить в Министерстве обороны России.
Никита Готский
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