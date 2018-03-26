Сестра Савченко: Надежду держат в не отапливаемом СИЗО

Сестра депутата надежды Савченко Вера проинформировала журналистов, что сейчас политик находится под постоянным наблюдением в СИЗО, который вообще не отапливается.

Анна Котова

Вера Савченко сообщила, что в камере ее сестры Надежды камеры наблюдения, как в СИЗО в России. Также Надежда Савченко попросила передать ей еще одно одеяло, так как помещение не отапливается и очень холодно. Вера общается с сестрой только через адвоката, по-другому не разрешается.Напоминаем, что депутата Верховной Рады надежду Савченко арестовали 20 марта. Савченко подозревается в организации террористических атак, а также в покушении на важных государственных лиц и в государственном перевороте. Если все обвинения будут доказаны, то депутата посадят в тюрьму на срок до 15 лет. Савченко не признает свою вину, а в доказательство своих слов начала голодать. По этому поводу глава Украины Петр Порошенко заявил, что Надежда Савченко и Михаил Саакашвили действовали по распоряжению России. Также Порошенко добавил, что о разоблачении данных личностей можно вписать в книги по подготовке будущих работников спецслужб.