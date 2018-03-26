Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня» Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона Блогер Камикадзе Ди обвинил прессу во лжи о пожаре в Кемерово В Ростове таинственный туман поглотил берега Дона Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания В школе Вера Брежнева терпела унижения и дралась с одноклассницами Авторы «Дэдпул» покинули телеканал FX из-за разногласий Под Ростовом на трассе несколько дней лежит таинственный гроб В московской больнице скончался Сергей Мавроди Злобный сотрудник полиции разгромил McDonald's в США В Люберцах загорелся ТЦ «Орбита»
| | Сестра Савченко: Надежду держат в не отапливаемом СИЗО

Сестра Савченко: Надежду держат в не отапливаемом СИЗО

Сегодня, 13:00
Сестра депутата надежды Савченко Вера проинформировала журналистов, что сейчас политик находится под постоянным наблюдением в СИЗО, который вообще не отапливается.

Сестра Савченко: Надежду держат в не отапливаемом СИЗО

 

Вера Савченко сообщила, что в камере ее сестры Надежды камеры наблюдения, как в СИЗО в России. Также Надежда Савченко попросила передать ей еще одно одеяло, так как помещение не отапливается и очень холодно. Вера общается с сестрой только через адвоката, по-другому не разрешается.

Напоминаем, что депутата Верховной Рады надежду Савченко арестовали 20 марта. Савченко подозревается в организации террористических атак, а также в покушении на важных государственных лиц и в государственном перевороте. Если все обвинения будут доказаны, то депутата посадят в тюрьму на срок до 15 лет. Савченко не признает свою вину, а в доказательство своих слов начала голодать. По этому поводу глава Украины Петр Порошенко заявил, что Надежда Савченко и Михаил Саакашвили действовали по распоряжению России. Также Порошенко добавил, что о разоблачении данных личностей можно вписать в книги по подготовке будущих работников спецслужб.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Надежда Савченко встретилась в Киеве с Петром Павленским
Надежда Савченко встретилась в Киеве с Петром Павленским

Вчера, 18 июня, в Киеве прошла встреча украинской летчицы, депутата Верховной Рады, Надежды Савченко с российским художником-акционистом Петром Павленским. О

Украинские врачи назвали сроки выхода Надежды Савченко из голодовки
Украинские врачи назвали сроки выхода Надежды Савченко из голодовки

Украинские врачи назвали сроки выхода Надежды Савченко, украинской летчицы, которая находится в московском СИЗО, из голодовки. Об этом информирует издание

Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку
Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку

Надежда Савченко, украинская летчица, объявила в СИЗО голодовку. Об этом сообщил Марк Фейгин, ее адвокат.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости