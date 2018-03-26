Генсек Совета Европы выражает сочувствие в связи с пожаром в ТЦ Кемерово

Совет Европы выражает слова соболезнования касательно произошедшей трагедии в Кемерово. Генсек Турбьерн Ягланд потрясен смертью людей в Кемерово.

Никита Готский

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд глубоко потрясен произошедшим событием. По его словам, европейские страны думают обо всех невинных людях, которые пострадали от катастрофы, о жертвах и их родных. Не остался в стороне и канцлер Австрии Себастьян Курц, также выразивший сочувствие после кемеровского пожара. Он назвал трагическим смерть людей, пожелав выздоровления потерпевшим.Вчера после пожара глава РФ Владимир Путин выслушал отчет шефа МЧС Владимира Пучкова по факту произошедшего. После этого спасатель со своими подчиненным вылетел в Кузбасс. Его помощник Владлен Аксенов заявил, что жертвами возгорания стали около 60 лиц, ряд людей пропали без вести.