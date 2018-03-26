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| | На создание новой версии SSJ 100 выделят примерно 85 млрд рублей

На создание новой версии SSJ 100 выделят примерно 85 млрд рублей

Сегодня, 12:12
Стало известно, что глава России Владимир Путин согласился с предложением Министерства промышленности о разработке новой версии SSJ 100. Также президент РФ решил на эту разработку выделить примерно 85 млрд рублей.

На создание новой версии SSJ 100 выделят примерно 85 млрд рублей

 

Новая модель воздушного лайнера SSJ 100 оборудована меньшим количеством кресел. Также в его разработке будут использовать почти все детали отечественного производства. Отметим, предположительно, что замене также подвергнется и двигатель самолета. СЛО (специальный летный отряд) «Россия», который перевозит первых лиц государства, готов взять в эксплуатацию 10 таких лайнеров. Скорее всего, первый гражданский заказ на 75 моделей поступит от авиакомпании S7. Также такая разработка может заинтересовать и военных, которым нужно заменить устаревшие Ту-134.

В администрации главы России подтвердили информацию о том, что Владимир Путин выделил на данную разработку около 85 млрд рублей. Отметим, что 1 марта соответственное письмо с предложением на создание SSJ 100 направили к президенту Минторг и председатель совета Объединенной авиастроительной корпорации.
Анна Котова
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