На создание новой версии SSJ 100 выделят примерно 85 млрд рублей

Стало известно, что глава России Владимир Путин согласился с предложением Министерства промышленности о разработке новой версии SSJ 100. Также президент РФ решил на эту разработку выделить примерно 85 млрд рублей.

Анна Котова

Новая модель воздушного лайнера SSJ 100 оборудована меньшим количеством кресел. Также в его разработке будут использовать почти все детали отечественного производства. Отметим, предположительно, что замене также подвергнется и двигатель самолета. СЛО (специальный летный отряд) «Россия», который перевозит первых лиц государства, готов взять в эксплуатацию 10 таких лайнеров. Скорее всего, первый гражданский заказ на 75 моделей поступит от авиакомпании S7. Также такая разработка может заинтересовать и военных, которым нужно заменить устаревшие Ту-134.В администрации главы России подтвердили информацию о том, что Владимир Путин выделил на данную разработку около 85 млрд рублей. Отметим, что 1 марта соответственное письмо с предложением на создание SSJ 100 направили к президенту Минторг и председатель совета Объединенной авиастроительной корпорации.