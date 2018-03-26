Посольство РФ в США: Вашингтон все еще может оказать влияние на Британию в «деле Скрипаля»

«Белый дом действительно все еще в силах предотвратить негативные последствия данной «фейковой» истории для того небольшого количества положительных моментов, которые остались в отношениях между нашими странами. Отношения США и Российской Федерации максимально многогранны. Именно от них зависит стабильность во всем мире. Они не должны оказываться в заложниках у подобных плохо срежисированных сюжетов», - утверждают представители дипломатической миссии.
Для вашингтонской администрации, как главного союзника Даунинг-стрит, возможность весьма уникальная. В эти дни младшему партнеру, которым в России считают Великобританию, как никогда требуется «внушение и помощь» из-за океана, которые были бы основаны на позиции «мудрой сдержанности».
Заявление посольства было обнародовано на фоне публикаций ряда средств массовой информации о том, что Соединенные Штаты, в знак солидарности, также намерены выслать российских дипломатов и ожидают от своих европейских союзников того же. Трамп согласен с рекомендациями советников и, скорее всего, о высылке объявят в понедельник.
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