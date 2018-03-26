Посольство РФ в США: Вашингтон все еще может оказать влияние на Британию в «деле Скрипаля»

США все еще могут оказать влияние на Великобританию в ситуации, связанной с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Сделать это стоит, хотя бы, ради всего положительного, что еще осталось в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление было сделано в посольстве Российской Федерации в США.

Николай Офицеров

», - утверждают представители дипломатической миссии.Для вашингтонской администрации, как главного союзника Даунинг-стрит, возможность весьма уникальная. В эти дни младшему партнеру, которым в России считают Великобританию, как никогда требуется «внушение и помощь» из-за океана, которые были бы основаны на позиции «мудрой сдержанности».Заявление посольства было обнародовано на фоне публикаций ряда средств массовой информации о том, что Соединенные Штаты, в знак солидарности, также намерены выслать российских дипломатов и ожидают от своих европейских союзников того же. Трамп согласен с рекомендациями советников и, скорее всего, о высылке объявят в понедельник.