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| | Посольство РФ в США: Вашингтон все еще может оказать влияние на Британию в «деле Скрипаля»

Посольство РФ в США: Вашингтон все еще может оказать влияние на Британию в «деле Скрипаля»

Сегодня, 08:49
США все еще могут оказать влияние на Великобританию в ситуации, связанной с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Сделать это стоит, хотя бы, ради всего положительного, что еще осталось в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление было сделано в посольстве Российской Федерации в США.

Посольство РФ в США: Вашингтон все еще может оказать влияние на Британию в «деле Скрипаля»

 

«Белый дом действительно все еще в силах предотвратить негативные последствия данной «фейковой» истории для того небольшого количества положительных моментов, которые остались в отношениях между нашими странами. Отношения США и Российской Федерации максимально многогранны. Именно от них зависит стабильность во всем мире. Они не должны оказываться в заложниках у подобных плохо срежисированных сюжетов», - утверждают представители дипломатической миссии.

Для вашингтонской администрации, как главного союзника Даунинг-стрит, возможность весьма уникальная. В эти дни младшему партнеру, которым в России считают Великобританию, как никогда требуется «внушение и помощь» из-за океана, которые были бы основаны на позиции «мудрой сдержанности».

Заявление посольства было обнародовано на фоне публикаций ряда средств массовой информации о том, что Соединенные Штаты, в знак солидарности, также намерены выслать российских дипломатов и ожидают от своих европейских союзников того же. Трамп согласен с рекомендациями советников и, скорее всего, о высылке объявят в понедельник.
Николай Офицеров
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