Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Пугачева, Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова После пожара в ТЦ в Кемерово пропавшими без вести остаются 16 человек Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек
| | Захарова считает действия Великобритании по «делу Скрипаля» пиар-компанией

Захарова считает действия Великобритании по «делу Скрипаля» пиар-компанией

Сегодня, 08:36
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила с заявлением о том, что все поведение Великобритании в отношении так называемого «дела Скрипаля» является не более чем черным пиаром, а все действия Лондона являются не более чем «провокацией и авантюрой». Захарова заявила об этом в ходе передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Захарова считает действия Великобритании по «делу Скрипаля» пиар-компанией

 

Захарова отмечает, что британские власти не способны отстоять собственный ряд тезисов по «делу Скрипаля». «Соответственно, они переходят к концепции антирекламы и черного пиара в мировом масштабе. Это – самая колоссальная провокация. Я бы сказала даже больше. Это – колоссальная авантюра», - утверждает Захарова.

Информационная кампания против Москвы, как уверена представитель МИД, весьма плохо «склеена». По словам Захаровой, на неубедительное количество аргументов уже обращали внимания не только в России, но и в Британии.

Помимо этого, Захарова заявила, что тех, кто пытается выставить Россию, как единственную державу-врага, ожидает серьезный сюрприз.

«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — заявила она.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Захарова: Антироссийская кампания Британии является частью страшного спектакля
Захарова: Антироссийская кампания Британии является частью страшного спектакля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Лондона выслать российских дипломатов на Родину. По словам политика, Великобритания

Захарова: Заявление Тиллерсона по Сирии не является ультиматумом для Москвы
Захарова: Заявление Тиллерсона по Сирии не является ультиматумом для Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не собирается рассматривать всерьез заявление действующего госсекретаря США Рекса

Захарова: В антироссийской кампании в Черногории виноваты власти
Захарова: В антироссийской кампании в Черногории виноваты власти

В антироссийской кампании в Черногории виноваты власти. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости