Захарова считает действия Великобритании по «делу Скрипаля» пиар-компанией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила с заявлением о том, что все поведение Великобритании в отношении так называемого «дела Скрипаля» является не более чем черным пиаром, а все действия Лондона являются не более чем «провокацией и авантюрой». Захарова заявила об этом в ходе передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Николай Офицеров

Захарова отмечает, что британские власти не способны отстоять собственный ряд тезисов по «делу Скрипаля». «Соответственно, они переходят к концепции антирекламы и черного пиара в мировом масштабе. Это – самая колоссальная провокация. Я бы сказала даже больше. Это – колоссальная авантюра», - утверждает Захарова.Информационная кампания против Москвы, как уверена представитель МИД, весьма плохо «склеена». По словам Захаровой, на неубедительное количество аргументов уже обращали внимания не только в России, но и в Британии.Помимо этого, Захарова заявила, что тех, кто пытается выставить Россию, как единственную державу-врага, ожидает серьезный сюрприз.«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — заявила она.