Захарова считает действия Великобритании по «делу Скрипаля» пиар-компанией

Захарова отмечает, что британские власти не способны отстоять собственный ряд тезисов по «делу Скрипаля». «Соответственно, они переходят к концепции антирекламы и черного пиара в мировом масштабе. Это – самая колоссальная провокация. Я бы сказала даже больше. Это – колоссальная авантюра», - утверждает Захарова.
Информационная кампания против Москвы, как уверена представитель МИД, весьма плохо «склеена». По словам Захаровой, на неубедительное количество аргументов уже обращали внимания не только в России, но и в Британии.
Помимо этого, Захарова заявила, что тех, кто пытается выставить Россию, как единственную державу-врага, ожидает серьезный сюрприз.
«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — заявила она.
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