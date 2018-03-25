Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | Тулеев заявил Путину, что в Кемерово хватает средств для локализации пожара

Тулеев заявил Путину, что в Кемерово хватает средств для локализации пожара

Сегодня, 22:37
Глава Кузбасса Аман Тулеев заявил Владимиру Путину, что у региона хватает сил для утилизации пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Чиновник возглавил штаб по ликвидации возгорания.
 

Тулеев заявил Путину, что в Кемерово хватает средств для локализации пожара

 

В телефонной беседе с главой государства Тулеев сообщил тому, что произошло сегодня в Кемерово, где при пожаре погибли семь человек. В процессе общения лидер Кремля поинтересовался у градоначальника, нужна ему дополнительная помощь в связи с аварией, но Тулеев отметил, чт о в Кузбассе хватит средств и сил для устранения проблемы. По его словам. На каждом метре трудится по одному специалисты, если их будет двое, они только помешают друг другу. Кроме этого Тулеев беспокоится о людях, пропавших без вести из-за возгорания.
 
 
Сегодня Владимир Путин выслушал отчет главы МЧС Пучкова, потом поручив тому отправится в Кемерово для инспекции. Министр вылетел в Кемерово с отрядом «Центроспас». Также сообщается, что в городе в этот момент находятся дополнительные силы МЧС и робототехника для ликвидации воспламенения в «Зимней вишне».

Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Аман Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
Аман Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 12 августа возвратился в Кемерово из Москвы, где с 1 июля проходил курс реабилитации после операции на позвоночнике.

Из аэропорта Кемерово можно будет улететь в Германию
Из аэропорта Кемерово можно будет улететь в Германию

Из аэропорта Кемерово можно будет улететь в Западную Европу. Об этом рассказал губернатор края Аман Тулеев.

Губернатор Кузбасса Тулеев перенес операцию на позвоночнике
Губернатор Кузбасса Тулеев перенес операцию на позвоночнике

Глава Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости