Тулеев заявил Путину, что в Кемерово хватает средств для локализации пожара

В телефонной беседе с главой государства Тулеев сообщил тому, что произошло сегодня в Кемерово, где при пожаре погибли семь человек. В процессе общения лидер Кремля поинтересовался у градоначальника, нужна ему дополнительная помощь в связи с аварией, но Тулеев отметил, чт о в Кузбассе хватит средств и сил для устранения проблемы. По его словам. На каждом метре трудится по одному специалисты, если их будет двое, они только помешают друг другу. Кроме этого Тулеев беспокоится о людях, пропавших без вести из-за возгорания.
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