Тулеев заявил Путину, что в Кемерово хватает средств для локализации пожара

Глава Кузбасса Аман Тулеев заявил Владимиру Путину, что у региона хватает сил для утилизации пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Чиновник возглавил штаб по ликвидации возгорания.

В телефонной беседе с главой государства Тулеев сообщил тому, что произошло сегодня в Кемерово, где при пожаре погибли семь человек. В процессе общения лидер Кремля поинтересовался у градоначальника, нужна ему дополнительная помощь в связи с аварией, но Тулеев отметил, чт о в Кузбассе хватит средств и сил для устранения проблемы. По его словам. На каждом метре трудится по одному специалисты, если их будет двое, они только помешают друг другу. Кроме этого Тулеев беспокоится о людях, пропавших без вести из-за возгорания. В телефонной беседе с главой государства Тулеев сообщил тому, что произошло сегодня в Кемерово, где при пожаре погибли семь человек. В процессе общения лидер Кремля поинтересовался у градоначальника, нужна ему дополнительная помощь в связи с аварией, но Тулеев отметил, чт о в Кузбассе хватит средств и сил для устранения проблемы. По его словам. На каждом метре трудится по одному специалисты, если их будет двое, они только помешают друг другу. Кроме этого Тулеев беспокоится о людях, пропавших без вести из-за возгорания.

Сегодня Владимир Путин выслушал отчет главы МЧС Пучкова, потом поручив тому отправится в Кемерово для инспекции. Министр вылетел в Кемерово с отрядом «Центроспас». Также сообщается, что в городе в этот момент находятся дополнительные силы МЧС и робототехника для ликвидации воспламенения в «Зимней вишне».

Никита Готский