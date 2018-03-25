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| | Дипмиссия России в Великобритании прокомментировала предложения вхождения королевства в состав РФ

Дипмиссия России в Великобритании прокомментировала предложения вхождения королевства в состав РФ

Сегодня, 21:38
Российские послы в Британии с юмором прокомментировали идею вхождения королевства в состав России. «Отличный стартап» пишут дипломаты.

Дипмиссия России в Великобритании прокомментировала предложения вхождения королевства в состав РФ

 

Ранее журналист Times опубликовал материал, где предложи л англичанам обдумать вариант со вхождением страны в состав России. Он считает, что королевство не сумеет одолеть РФ, поэтому лучше к ней присоединиться. Корреспондент перечислил позитивные моменты такого варианта развития событий. Как думает автор, если все-таки Великобритания решится на такую меру, она получит сильную армию и вооружение, а также ей не придется бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу, который состоится в июне-июле на стадионах РФ. Российские дипломаты с юмором считают данную идею отличной.

До этого МИД королевства отметил, что может пересмотреть группу своей дипмиссии на ЧМ из-за отравления политэмигранта Сергея Скрипаля. Сама же сборная англичан в любом случае участвует в состязаниях.
Никита Готский
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