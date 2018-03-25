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| | Американцы создали комикс-учебник, в котором Россия победила NATO

Американцы создали комикс-учебник, в котором Россия победила NATO

Сегодня, 21:08
Сотрудники Института военной кибернетики при академии Вест-Пойнт и государственный университет Аризоны создали сценарий противостояния между NATO и Россией. Однако сценарий скорее не прописан, а прорисован – в комиксах. И что самое интересное, так это то, что Североатлантический альянс проигрывает России в этой выдуманной войне.

Американцы создали комикс-учебник, в котором Россия победила NATO

 

Согласно замыслу авторов, конфликт произойдет в 2027 году. Иллюстрирующие эту пораженческую для военного блока битву комиксы опубликованы Институтом инженеров электротехники и электроники. С данными материалами рекомендуют ознакомиться все американские офицеры.

Для серьезного изучения пособие рекомендовано самим сотрудникам Института и прежде всего молодым военным и двум бойцам в звании подполковников, которые работают в отделе кибербезопасности. По их словам, у кремля есть все шансы вести в войне высоких технологий.

Гипотетическим полем битвы стала территория Молдавии. По сценарию эта страна будет пытаться воссоединиться с Румынией. В это время по обеим линиям кордона будут тренироваться военные – русские и натовцы. Отмечается, что русские совершат кибернападение на Альянс и выведут танки NATO из строя. После этого россияне захватывают один из городов и приближаются к зданию американского посольства. Называется эта «пугалка» «Безмолвные руины». Другие комиксы ничем не уступают этому «произведению». Один из них описывает конфликт на Корейском полуострове, происходящий в реальности, а другой живописует подвиги храброго инженера, попавшего в шпионские сети интриганов.
Дарья Светозарова
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