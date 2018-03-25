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| | Совет Федерации: известны тысячи фактов вмешательства в выборы РФ

Совет Федерации: известны тысячи фактов вмешательства в выборы РФ

Сегодня, 20:59
Данные о многочисленных попытках вмешательства в президентские выборы из-за рубежа, стали известны в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России. Об этом сообщил глава комиссии ведомства Андрей Климов, во время интервью РИА Новости.

Совет Федерации: известны тысячи фактов вмешательства в выборы РФ

 

Климов заявил, что была обнаружена информация о тысячи разрозненных фактов, подтверждающих попытки вмешательства в выборы главы государства. Он подчеркнул, что сюда можно отнести призывы бойкотировать голосование, информ-атаки, DDoS-атаки на сайты ЦИК.

Глава комиссии утверждает, что препятствия в проведении выборов на Украине также относится к вмешательству. Он добавил, что 65 000 россиянам не удалось проголосовать на территории Украины.

Климов уведомил, что 3 апреля должен пройти круглый стол, в котором примут участие эксперты. Во время мероприятия будут обсуждаться результаты президентской кампании, а также попытки препятствий проведению выборов со стороны других стран.
Татьяна Преображенская
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