Катар предложил России доразведку залежей газа

Посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя проинформировал отечественных журналистов, что государство предложило всем компаниям из России доразведку залежей газа на 2019-2020 года, которое будет производиться в ходе тендера.

Анна Котова

Дипломат сообщил, что сейчас большинство месторождений газа уже разработаны, но в залежах есть разветвления или углубления, которые стоит разведать. Эта доразведка будет предусмотрена в тендере, о котором объявит правительство Катара, и будет рассчитана на 2019-2020 года. Также посол добавил, что российские компании могут участвовать в тендере и выиграть его.Помимо этого, власти Катара призвали организации из России, которые работают в отраслях энергетики, туризма, промышленности и других инвестировать средства в экономику Катара. Организации могут вложить средства не только в отрасли, над которыми работают, но и в отрасль нефтяной и газовой промышленности. В завершении Фахд Мухаммед аль-Аттыйя добавил, что российская экономика очень сильна и может предоставить некоторые возможности для Катара.