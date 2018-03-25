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| | Катар предложил России доразведку залежей газа

Катар предложил России доразведку залежей газа

Сегодня, 20:14
Посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя проинформировал отечественных журналистов, что государство предложило всем компаниям из России доразведку залежей газа на 2019-2020 года, которое будет производиться в ходе тендера.

Катар предложил России доразведку залежей газа

 

Дипломат сообщил, что сейчас большинство месторождений газа уже разработаны, но в залежах есть разветвления или углубления, которые стоит разведать. Эта доразведка будет предусмотрена в тендере, о котором объявит правительство Катара, и будет рассчитана на 2019-2020 года. Также посол добавил, что российские компании могут участвовать в тендере и выиграть его.

Помимо этого, власти Катара призвали организации из России, которые работают в отраслях энергетики, туризма, промышленности и других инвестировать средства в экономику Катара. Организации могут вложить средства не только в отрасли, над которыми работают, но и в отрасль нефтяной и газовой промышленности. В завершении Фахд Мухаммед аль-Аттыйя добавил, что российская экономика очень сильна и может предоставить некоторые возможности для Катара.
Анна Котова
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