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| | В Туркмении подошло к концу голосование на парламентских выборах

В Туркмении подошло к концу голосование на парламентских выборах

Сегодня, 19:12
Сегодня, 25 марта, в 19:00 по местному времени в Туркмении закрылись все избирательные участки, завершив процедуру глосования. В настоящее время сотрудники избирательных участков должны приступить к подсчету голосов, отданных за кандидатов в парламент страны, именуемый меджлис.

В Туркмении подошло к концу голосование на парламентских выборах

 

Во время текущих выборов была зафиксирована высокая явка, которая уже начала входить в традицию, при этом, по данным Центризбиркома Туркмении, за два часа до закрытия избирательного участка свои голоса отдали 86,34 % населения, тогда как в специальных списках значилось более 3,2 миллиона человек. Однако ттоговые данные по явке избирателей должны огласить позднее.

В соответствии с действующим законодательством страны, подведением итогов парламентских выборов занимаются члены Центральной избирательной комиссией приблизительно спустя семь дней после завершения официальной процедуры. Полученные результаты предоставляют сотрудникам Центризбиркомома через пару дней, в обязанности которых входит их обнародование.
Пойда Анна
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