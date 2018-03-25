Авиация Израиля атаковала объекты ХАМАС

Боевая авиация Израиля атаковала Сектор Газа после прорыва рубежей палестинцами и разрушение пограничной ограды. Об этом рассказали в Армии обороны страны.

Ранее представители Палестины разрушили забор и осуществили попытку сжечь инженерное оборудование, рядом находившиеся. Ответом был налет авиации Израиля на объект в военной базе, которая является собственностью ХАМАС в южной части Сектора Газа. Ранее представители Палестины разрушили забор и осуществили попытку сжечь инженерное оборудование, рядом находившиеся. Ответом был налет авиации Израиля на объект в военной базе, которая является собственностью ХАМАС в южной части Сектора Газа.

Напряжение между Израилем и Палестиной увеличилось после заявления американского лидера Дональда Трампа по поводу признания Иерусалимом столицей Израиля и переносе туда посольства из Тель-Авива. Автономия Палестины прекратила переговоры с соседями и отвергает Вашингтон как посредника. Запад, РФ и большая часть государств Ближнего Востока критикует решение США.

Никита Готский