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| | Авиация Израиля атаковала объекты ХАМАС

Авиация Израиля атаковала объекты ХАМАС

Сегодня, 18:42
Боевая авиация Израиля атаковала Сектор Газа после прорыва рубежей палестинцами и разрушение пограничной ограды. Об этом рассказали в Армии обороны страны.
 

Авиация Израиля атаковала объекты ХАМАС

 

Ранее представители Палестины разрушили забор и осуществили попытку сжечь инженерное оборудование, рядом находившиеся. Ответом был налет авиации Израиля на объект в военной базе, которая является собственностью ХАМАС в южной части Сектора Газа.
 
Напряжение между Израилем и Палестиной увеличилось после заявления американского лидера Дональда Трампа по поводу признания Иерусалимом столицей Израиля и переносе туда посольства из Тель-Авива. Автономия Палестины прекратила переговоры с соседями и отвергает Вашингтон как посредника. Запад, РФ и большая часть государств Ближнего Востока критикует решение США.

Никита Готский
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