Российская торпеда «Кит» 650-миллиметрового калибра не имеет аналогов в мире и способна потопить любой авианосец. Об этом рассказали в концерне «Гидроприбор».

Никита Готский

Отечественная армия получила уникальную торпеду 65-76А «Кит» калибра 650 миллиметров. Другой такой не имеет никакая армия на планете, при запуске с субмарины данный снаряд с легкостью потопит авианосец. В западных государствах торпед с подобным калибром никогда не создавались, эксперты-иностранцы вообще не собирали боеголовки больше 533 калибра. «Кит» эксклюзивен и по иным параметрам: дальности, резерву взрывчатки и скорости.Прежде в российском сегменте Интернета появилась информация о том, как новое отечественное вооружение может восстановить ядерный паритет. Такими боевыми элементами являются ракеты «Сармат», «Кинжал», дрон-подлодка «Посейдон» и некоторые другие.