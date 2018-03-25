Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью одному из федеральных каналов дал оценку действия Лондона в связи с расследованием «дела Скрипаля». По словам представителя Кремля, обвинения Великобритании граничат с бандитизмом в международной политике.

Дарья Светозарова

Песков подчеркивает, что действия Лондона нельзя квалифицировать иначе, как невиданное хамство. Он добавил, что прежде не сталкивался с тем, чтобы одна страна обвинила в чем-либо другую, не попытавшись облечь свои обвинения во вразумительную форму. Политик констатировал, что это беспрецедентный поступок и добавил, что России придется справляться с этой провокацией и воздержаться от выяснений того, что за ней кроется.Касательно главы государства, пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин демонстрирует абсолютное спокойствие и абсолютную выдержку. Песков уточнил, что в отличие от оппонентов, российский лидер вполне корректен. Владимир Владимирович четко дал понять, что будет заниматься внутренними проблемами, а Скрипаля отравили в Великобритании, а посему британцам с этим и разбираться.Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в одном из ресторанов в Солсбери. Предположительно, злоумышленники использовали препарат нервно-паралитического действия «Новичок». Великобритания тут же обвинила Россию в попытке устранить перебежчика.